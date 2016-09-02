緝毒組長勾結毒販自導自演 被依貪污罪起訴

高市調查處去年開記者會破獲罹患末期肺腺癌的曾男被販毒集團吸收，當販毒中繼站，但此案卻爆出是毒販游政發為了讓自己另個毒品案免刑，才花錢自導自演，甚至承辦的機動站緝毒組長蔡裕中疑知情，被懷疑辦案瑕疵詐領緝毒獎金50萬元；高雄地檢署2日依貪污治罪起訴蔡。

高市調處去年4月發布曾男運毒破案記者會後，3個月後接獲舉報，發現曾案能破，其實是另名47歲毒販游政發為了在自己前年3月被查獲運輸K他命41公斤案中獲得免刑或減刑可能，先以35萬元吸收罹患肺腺癌末期的曾男，要他當毒品中繼站，再自己聯絡在大陸積欠他賭債的友人，安排走私70公斤安非他命來台寄給曾男，舉報曾男運送毒品，因而能符合證人保護法第14條第3項規定，偵查中供出犯罪前後手或相關網絡可獲免刑或減刑規定。

曾男在運輸毒品案中坦承自白，同年10月1審判刑11年，而游男也因舉報相關犯罪網絡，自己涉運輸K他命案，在同年8月獲免刑；不過，調查局內部認為承辦游案的緝毒組長疑縱容游造假，懷疑蔡是否也藉此詐領緝毒獎金，交由台南市調處調查並報請雄檢偵辦。

檢方同年12月逮捕游男及傳喚蔡男說明，認定游為曾男案主謀，且有逃亡之虞，聲押獲准；蔡男雖否認知情，最後仍裁定交保10萬元。檢方偵結指出，蔡男涉與游接觸時，得知其將託人運毒入台供檢調查緝，仍同意安排取得緝毒績效，並以換取減刑或免刑，全案依貪污治罪中的利用職務機會詐取財物罪起訴。

另游男涉及運輸70公斤安非他命部分也已起訴，並經1審依運輸第2級毒品罪名判決有罪，目前上訴2審審理中。

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(中時)