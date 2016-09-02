寫真女星被迫下海 AV眼淚是真的
繼香西咲踢爆AV界黑幕，指控經紀公司社長青木亮逼陪睡，現在又有一名前AV女優星野飛鳥出面控訴，慘遭青木亮強逼拍AV，她更為此得了人群恐懼症，一度萌生自殺念頭。
寫真女星出身的星野飛鳥，2013年離開AV圈，日前向日媒踢爆遭社長青木亮強迫下海拍AV的往事，據知名AV達人「一劍浣春秋」表示，星野飛鳥在星探引薦下認識了青木亮，對方更表示會將她打造成去海外發展的歌手或演員。
豈料星野飛鳥在簽約後，第一次的寫真拍攝工作出狀況，被要求「脫到一件也不剩」，跑去向青木亮哭訴，卻獲得「我不是早和你說過」的冷淡回答，接著又在青木亮的軟硬兼施下，被迫拍攝AV，因為對方表示已在她身上花了1億日圓，若不拍AV，就會向她父母要。
而在第一次拍攝AV的過程中，星野飛鳥更忍不住哭了出來，當然這些也全部收錄在作品中。但她的悲慘命運還沒結束，接著青木亮又為了銷售，未經同意將她的個人資訊全部曝光，讓父母知道女兒成了AV女優。
父母的不諒解加上對拍AV的抗拒，讓她身體終於出狀況，不僅罹患社交恐懼症，更在向男友坦承是AV女優後，從陽台跳下去，所幸沒鬧出人命。但不幸中的大幸是，星野飛鳥最後受不了向社長攤牌，提出引退要求，對方也疑似賺飽錢，很乾脆地答應，於是她就在2013年正式退出AV界。
(中時電子報)
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