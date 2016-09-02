法包品牌王子跨界操刀 舊包可折600

法國品牌Promax今日正式進軍漢神本館6樓。（柯宗緯攝）

法國品牌Promax與王子跨界合作，推出Promax p.star聯名款。（柯宗緯攝）

Bomber Jacket飛行時尚概念，內裡是橘紅色。（柯宗緯攝）

法國品牌「promax」今日正式進軍高雄漢神本館6樓，業者選在9月開學季推出「91環保日 攜手共響應」活動，號召民眾將不要的二手包割愛給promax團隊整理，再捐贈給社福單位，民眾則可獲得600元折扣金，不但環保愛地球，更可省下一筆錢買新包。

此外，promax最近找藝人王子（邱勝翊）跨界合作，聯名設計p.star品牌，與promax國際級設計團隊聯手創作，發表三款聯名設計作品，堪稱法國promax 2016年秋冬設計的秘密武器，今年暑期八月公開發表，讓所有迷哥迷妹們可以搶先一睹這法國工藝與台灣潮流設計的經典創作。

選用法國promax的經典暢銷款MODE帆船包，是p.star創辦人-王子的概念，特別青睞promax帆船包翻面設計的獨家專利，雙包面的創意概念符合了王子想要傳遞給粉絲們p.star設計的豐富多元性，可以是時尚的紳士風也能變身成為街頭摩登的潮流味，王子為雙品牌聯名設計的初步構想，在promax帆船包的創意DNA裡巧妙的融合呈現，一拍即合的默契成功促成了雙品牌的聯名合作。

絕對不能漏掉的是，promax2016一整年的Bomber Jacket飛行時尚概念，在今年的秋冬更加升級，材質選用飛行夾克的布材製作，延續春夏所推出Bomber Jacket標準色系，橘紅內裡搭配寶藍色的飛官形象，本季則以黑潮風格呈現秋冬飛行夾克神秘而英挺的中性時尚，讓今年的黑色系持續瘋狂，

Promax p.star聯名款的另一亮點則是王子與promax設計團隊所共同創作的金屬拉鍊設計，取代了春夏款的扣具鑲嵌呈現翻面設計的雙印花圖騰，王子則選用以金屬鏈帶的縫製收邊，延伸Bomber Jacket的拉鍊設計，放棄雙面印花的設計概念，以單一元素-深黑色來作為基底，再以對比白色劃出如流星般利落的星標誌線條，簡潔有力卻又潮味十足，呈現p.star設計風格的單純而強烈的品牌特色，也再次展現p.star創辦人-王子的獨到品味。

(中時)