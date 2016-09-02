金智娟跌坐台上喊歹勢 與羅大佑飆唱
出道35年的歌手金智娟（娃娃）今晚開唱，「如今才是唯一」前奏時轉身不慎跌坐台上，自嘲「歹勢，再來一次」，再與恩師羅大佑合唱。
金智娟以丘丘合唱團主唱身分出道，代表作有「就在今夜」、「河堤上的傻瓜」等歌，單飛出輯後，唱紅「飄洋過海來看你」、「大雨」等歌，有「搖滾教母」稱號。
晚間在台北國際會議中心舉辦「全然愛」演唱會，金智娟開場連唱10首歌，包括「陌生的人」、「開心女孩」等歌，大秀高音技巧，唱完笑喊「大家都好嗎？」，全場用熱情尖叫回應。
「如今才是唯一」前奏時，金智娟轉身不慎跌坐在台上，自嘲「歹勢，再來一次」，起身唱歌後大喊「大佑」，羅大佑現身合唱，兩人互飆高音，金智娟笑說，「謝謝大佑，你真的來了」，羅大佑回「我還得唱高音」，說話聲音一開始有些沙啞。
金智娟表示，羅大佑不只是她的音樂老師，也是人生老師，一些話對她的人生有啟發。聊起第一次見面情景，當時羅大佑在打牌，知道她不會玩，虧她這樣人生要怎麼過，她到現在還是不會，羅大佑開玩笑再虧「人生到現在還是沒意義」。
連唱「GO GO傑西」、「離開你」等歌，1990年代紅極一時的偶像團體「豹小子」登台合唱「綠色的水滴」，3人還在台上尬舞。安可歌曲唱「就在今夜」，粉絲站起來高舉雙手，氣氛超High，「飄洋過海來看你」壓軸，全場大合唱。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。