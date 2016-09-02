金智娟跌坐台上喊歹勢 與羅大佑飆唱

出道35年的歌手金智娟（娃娃）今晚開唱，「如今才是唯一」前奏時轉身不慎跌坐台上，自嘲「歹勢，再來一次」，再與恩師羅大佑合唱。

金智娟以丘丘合唱團主唱身分出道，代表作有「就在今夜」、「河堤上的傻瓜」等歌，單飛出輯後，唱紅「飄洋過海來看你」、「大雨」等歌，有「搖滾教母」稱號。

晚間在台北國際會議中心舉辦「全然愛」演唱會，金智娟開場連唱10首歌，包括「陌生的人」、「開心女孩」等歌，大秀高音技巧，唱完笑喊「大家都好嗎？」，全場用熱情尖叫回應。

「如今才是唯一」前奏時，金智娟轉身不慎跌坐在台上，自嘲「歹勢，再來一次」，起身唱歌後大喊「大佑」，羅大佑現身合唱，兩人互飆高音，金智娟笑說，「謝謝大佑，你真的來了」，羅大佑回「我還得唱高音」，說話聲音一開始有些沙啞。

金智娟表示，羅大佑不只是她的音樂老師，也是人生老師，一些話對她的人生有啟發。聊起第一次見面情景，當時羅大佑在打牌，知道她不會玩，虧她這樣人生要怎麼過，她到現在還是不會，羅大佑開玩笑再虧「人生到現在還是沒意義」。

連唱「GO GO傑西」、「離開你」等歌，1990年代紅極一時的偶像團體「豹小子」登台合唱「綠色的水滴」，3人還在台上尬舞。安可歌曲唱「就在今夜」，粉絲站起來高舉雙手，氣氛超High，「飄洋過海來看你」壓軸，全場大合唱。1050902

(中央社)