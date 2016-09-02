AUSTIN. W新光三越高雄三多店南區獨家登場

AUSTIN. W新光三越高雄三多店進駐。（業者提供）

AUSTIN. W深獲前總統夫人周美青、藍心湄、陶晶瑩、林依晨與LadyGaga等國內外名人的喜愛。（業者提供）

「AUSTIN.W 」由台灣服裝設計師吳日云創立於2011年，以安靜、中性、冷調、未來的灰為代表色，線條簡潔、洗練，不僅成功登上紐約、東京、北京與首爾等國際時裝周的舞台，也深獲包含前總統夫人周美青、藍心湄、陶晶瑩、林依晨與LadyGaga等國內外名人的喜愛。

為了傳達更多有感生活理念給崇尚自我風格的民眾，在消費者的引頸期盼下，即日起正式南下進駐新光三越高雄三多店，成為南區百貨獨有的專櫃設點，讓更多喜愛將生活融入穿搭風格的消費者，可以免去舟車勞頓的辛勞，也為南台灣民眾就近提供更為多元的穿搭美學。

「AUSTIN.W」的品牌風格顯著，每一季概念的生成，都來自對社會或是環境的細微觀察，藉由與大眾生活連結的議題，使更多人可以從中獲得共鳴。

因此，對設計師吳日云而言，旅行一直都是設計生涯中很重要的一環，在陌生的國度中將自己抽離原本的環境，透過五感去體驗生活，從中汲取所需養分化為服飾設計的靈感，幻化出與眾不同的獨有魅力。

今年秋冬「AUSTIN.W」便以中東之旅為概念，將旅程中的所見所聞及體驗加以具象化，並落實在服裝設計上，像是以多彩的香料為主色調，或是數位印花的方式來呈現中東的神秘樣貌，甚至阿拉伯的氣味，都是靈感創作的豐沛來源，也從中昇華出眾多令人愛不釋手的絕美服飾。

甫在9月1日於新光三越高雄三多店開幕的「AUSTIN.W」櫃內將有AUSTIN.W經典限量商品、副線the grey、跨界聯名配件等多元內容。

另外還特別加入禮服訂製服務，遴選設計師過去一系列的訂製服作品，提供更為多元的視野與選擇性，並透過與設計師的直接對話，以融入每個人鮮明的自我風格，消費者便能輕鬆擁有專屬於自己的夢想服飾，讓訂製服飾不再是遙不可及的夢想。

為了讓更多消費者能近距離認識AUSTIN.W的設計美學，吳日云設計師也特別在3日親臨新光三越高雄三多店專櫃，為每位民眾進行服飾搭配與設計理念分享，獨到的設計理念，大獲全場好評；9月11日前至櫃上消費滿10,000元另可贈送denward單寧漁夫帽乙頂，歡迎同樣喜愛將生活融入穿搭美學的民眾一同前來感受這樣的品味風格。

(中時)