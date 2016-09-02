翰品酒店辦繪圖賽 冠軍入住6萬總統套房
高雄翰品酒店舉辦「我最喜歡的港都茶樓」著色圖稿徵件比賽，主題須彰顯飯店建築與港飲點心特色，徵圖時間即日起至10月10日止；首獎為價值6萬元飯店總統套房一晚，入選作品除了於官網公開展示，也將製成著色圖畫紙供孩童著色使用。
高雄翰品酒店表示，為推廣藝術之美，舉辦徵圖活動，徵圖主題必須彰顯飯店特色，設計元素包含飯店外觀、港飲點心等意象元素；此活動以高中職及大專院校學生與社會人士為對象，分為社會組、大專院校組、社會組。凡對繪畫有興趣或具美術、設計專長的個人皆可報名參加。
徵圖以八開圖畫紙為限，每人限參加一件、以素描或黑色簽字筆單色繪畫表現形式呈現。10月10日前郵寄或親送投件，10月25日揭曉得獎名單。
參賽者可至飯店官網主題網頁下載報名表黏貼於作品背面，作品於截止收件日前親自繳交到飯店一樓櫃台，或以郵寄到「高雄市鹽埕區大仁路43號行銷企劃活動小組收」。參賽作品一律不退件，如有抄襲或引用現有資料、以電腦合成輸出均不予評選。
業者建議參賽者，最好是以簡潔圖騰概念，一眼就能看出代表飯店的特色。高雄翰品酒店指出，將邀請專業人士擔任評選工作，得獎作品將於飯店相關主題網頁或臉書中展出。
這項徵圖比賽各組別將選出特優獎一名，頒給獎狀及總套住宿券一張；優等獎一名，頒給獎狀及豪華套房住宿券一張；佳作獎一名，頒給獎狀及雙人房住宿券一張；另於每組抽出3名入選獎，贈送飯店專屬衛浴備品11件組一份。相關問題可電洽(07)5614688轉公關組洽詢。
(中時)
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