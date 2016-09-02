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美國8月就業報告不如預期，導致美元走貶，並推升國際油金雙雙走高。周五美國10月交貨期油大漲2.94％至每盎司44.43美元；至於全球基準油價布蘭特期油也漲2.93％至46.78美元。周五俄羅斯總統普丁呼籲OPEC在本月召開例會時應同意限制石油產出，他這番言論也對周五油價帶來支撐。

至於國際金價受就業報告不如預期，可能導致聯準會延至12月升息影響，紐約12月期金盤中則大漲1％至每盎司1329.7美元，創下1周來高點。

(工商)