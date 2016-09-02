寒軒飯店週年慶 住宿最低1888起

寒軒飯店週年慶推出多項好康優惠。（柯宗緯攝）

為了慶祝寒軒集團旗下高雄寒軒國際大飯店12週年、寒軒高雄商旅8週年，兩店同步於2016年9月1日至10月31日推出住宿促銷活動回饋多年來支持的顧客，凡週年慶活動期間入住每房最低NT$1,888起，續住一晚最低享2.8折起，加入LINE好友，再加碼抽限定優惠住宿券等多款超值好禮，是一個不容錯過搶好康的機會。

行銷企劃部經理施孟甫表示，特別選擇在高雄寒軒國際大飯店成立12週年與寒軒高雄商旅成立8週年，特別推出多項住宿優惠方案，感謝長期支持的顧客，利用2016年9月1日至10月31日的週年慶活動期間再回來高雄度假、旅遊。

其中寒軒國際大飯店12週年慶住宿活動為「歡慶就愛發(928)住宿假期」，原價NT$8,800的商務客房，週年慶享3.3折，每房NT$2,928即可入住，贈自助式早餐、42樓雲海酒吧飲品券，週日入住加贈COLD STONE冰品券，週六每房加價NT$600，連續假期恕不適用。

而距離高雄捷運橘線O6信義國小站僅需步行2分鐘即可抵達的寒軒高雄商旅8週年慶則推出「發現好事住房優惠方案」， 2人成行住宿原價NT$7,260的時尚館商務客房1晚，週年慶享2.6折，每房僅需NT$1,888；4人成行住宿原價NT$8,800的時尚館時尚家庭房1晚，週年慶享3.2折，每房僅需NT$2,88即可入住8，此專案不含早餐，逢週六每房需加價NT$1,000，連續假期恕不適用。

而另有「好事成雙」住房優惠，1人成行住宿原價NT$14,520的時尚館商務客房2晚，週年慶享2.8折，每房僅需NT$4,088；2人成行住宿原價NT$17,600的時尚館時尚家庭房2晚，週年慶享3.5折，每房僅需NT$6,088，此專案依房型贈自助式早餐，逢週六每房需加價NT$1,000，連續假期恕不適用，此專案限1次住宿2晚，恕無法分開日期住宿。住房另享礦泉水，持房卡至餐廳用餐享9折之優惠。

此外，兩店LINE@官方帳號將於特定日期發送抽獎券，有機會獲得超值優惠住宿券。其中，寒軒國際大飯店將於9月28日抽獎，有機會以NT$1,200入住價值NT$9,460全景客房1晚，專案優惠限平日週一至週四入住，贈自助式早餐2客。

寒軒高雄商旅抽獎日為9月2日及9月9日，有機會以NT$2,888入住價值NT$9,900時尚館商務套房1晚，專案優惠限平日週一至週五入住，贈自助式早餐2客，連續假期恕不適用。寒軒國際大飯店服務專線：(07)332-2000，Line官方帳號@lzi4381v，高雄商旅服務專線：(07)222-1333，Line官方帳號 @koh7586g

(中時)