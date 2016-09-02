幻象機為職棒衝場 隊長：展現訓練成果
5架幻象2000戰鬥機今天晚間以300公尺的高度，低空飛越桃園棒球場，為職棒比賽開球；上校隊長吳志偉表示，這是展現國軍的訓練成果，希望大家一起支持國軍。
空軍換裝訓練隊上校隊長吳志偉從軍30年，在新竹空軍基地駕駛幻象戰機12年，今天第一次參與職棒衝場，他說這是軍旅生涯最難得的回憶，不是每個人都有這樣的機會，覺得非常光榮。
比賽開打前球場下雨，吳志偉表示，原本也擔心球賽無法開打，不過幻象戰機的訓練原本就是全天候都要適應，陰雨天氣多少增添些許難度，但是可以勝任。
幾名戰鬥機飛行員完成任務後回到球場，在觀眾席上接受球迷的掌聲，隨後並到貴賓室觀賞球賽。
吳志偉說，從空中俯瞰球場「很小、很亮，雖然聽不到聲音，但是感覺到熱鬧氣氛，好像大家都在為我們歡呼」。
吳志偉說，這次飛行是訓練的一部分，也是難得的機會，國軍與民間一起參與，讓大家實質了解國軍的戰備整備，這樣的效益是非常值得的。「希望藉此機會讓國人更支持國軍，更愛我們的國家，也更了解軍人保家衛國的決心」。1050902
(中央社)
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