法檢察官：IS勢力弱化 反增恐攻風險

巴黎檢察官莫林斯接受世界報（Le Monde）訪問時表示，極端組織伊斯蘭國（IS）在敘利亞和伊拉克的勢力減弱，反而會提高法國的恐怖攻擊風險。

莫林斯（Francois Molins）說，從恐怖主義歷史來看，當恐怖組織在勢力範圍內遇到困境，就會找機會在外部犯下新案。

他還認為，另一個令人擔憂的因素是去而復返的法國「聖戰士」帶來的威脅。

部分右派政治人物建議把所有名列「S檔案」的可疑分子都拘禁起來，但莫林斯說，這「完全不可能」，當局無法在刑事程序之外預防性地拘禁他人，這是法治國家的基石，在一個人沒有犯法前，都不能予以拘禁。

名列「S檔案」的人，意指涉及國家安全、受警方追蹤的人物。1050902

(中央社)