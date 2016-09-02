終止連三漲 下周油價有望跌0.3至0.4元

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讓人受不了一波連三漲油價告停。由於國際原油本周回挫，中油預計下周一調降汽柴油價每公升0.3至0.4元，主力95無鉛汽油有機會跌回24.5元，柴油新價可能為20.5元，讓開車族稍喘口氣。

國內油價從上月15日開始拉出三連漲，中間一次甚至直接大漲1.1元，讓原本僅23元出頭的95無鉛汽油，一下子衝到24.9元，幾乎重回25元大關。才3個禮拜，小客車如加滿50公升油箱就多出80元。

不過布蘭特原油在石油庫存過高利空與美國製造業低迷數據下，本周價格直往下挫，國內連動的中東指標原油每桶均價為45.36美元，較上週跌了3.1%。依據浮動油價機制，國內汽柴油價因此可以往下調降0.3元到0.4元。

(中時)