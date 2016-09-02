雙城攜手 簡余晏上海行銷台北微旅遊
雙城論壇剛圓滿落幕，台北和上海雙城再攜手。台北市政府觀光傳播局局長簡余晏今天在上海推廣「微遊雙城」，互送旅客，鼓勵上海旅客到台北多玩一天。
近期陸客赴台旅遊人數減少，交通部長賀陳旦日前指示觀光局結合民間各公協會組團到大陸，拜會相關單位並在主要省市行銷推廣，向陸方說明歡迎來台安心旅遊。
不過，簡余晏表示，台北和上海去年就合作推廣兩地旅客互訪的微遊雙城概念，效果很好，這次行程是早就安排的，與交通部觀光局的推廣計畫無關。
簡余晏表示，近幾個月到台北市旅遊的陸客人數仍有小幅成長。
今年台北向上海推介的微遊五大主題是「舌尖尋味」、「銀幕追尋」、「時尚浪漫」、「尋訪書香」和「踏藝尋夢」。觀傳局參與9月至10月的上海旅遊節的花車巡遊活動，讓台北舊城文化、捷運景點和美食躍上花車，同時結合大陸流行的微信公眾號，宣傳台北。
微遊上海今年也推出五條全新路線，包括「愛．黃金時代（虹口）」、「走．健行美好（徐匯）」、「尋．藝術之美（黃浦）」、「品．咖啡之意（靜安）」、「食．隱於小巷（長寧）」。
台北和上海兩地都有旅行社與長榮航空合作推出「微旅行」產品。1050902
(中央社)
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