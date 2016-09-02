民調落後 川普豁出去打選戰
美國共和黨總統候選人川普意外訪問墨西哥，將選情轉向移民議題。共和黨策士認為，川普必須跳出框架來打選戰，才有獲勝的機會。
川普（Donald Trump）於8月31日意外出訪墨西哥，與總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）會談並舉行公開記者會。川普到訪選舉期間不斷被他言語羞辱的墨西哥，被視為選舉策略的一招險棋，下賭注的意味濃厚。
保守派專欄作家柯翰默（Charles Krauthammer）在福斯新聞網（Fox News）表示，川普願意承擔風險，他成功達成使命，希拉蕊陣營就是愛玩弄「川普不是當總統的料」的負面文宣。但川普不會就範，還將主導議題。
川普在兩黨全國代表大會結束後連串不當發言，導致8月民調大幅滑落，全國性支持度落後希拉蕊近10個百分點，賓州、維吉尼亞州、佛羅里達州等搖擺州也嚴重落後。
各界均不看好川普會勝選，但川普本週的民調數字已見回升。策略人士認為，川普必須打破一對一選舉的限制，豁出去選才能置之死地而後生。
共和黨策士彭季恩（Ron Bonjean）在國會山莊報（The Hill）指出，川普訪問墨西哥是打破競選框架的思考方式，競選陣營應繼續出點子，挽救低迷的民調。
川普意外訪問墨西哥，將輿論轉向有利川普的移民議題，希拉蕊陣營繼續面對私設電郵與貼身助理的婚姻風波。
距離美國總統選舉投票只剩60多天，希拉蕊的氣勢讓各界看好，川普陣營認為仍有機會一搏，不過非得出奇招才能獲勝，但奇招的另一面是繼續拉低民調的風險。1050902
(中央社)
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