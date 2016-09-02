食物中毒？大溪護理之家12名長者腹痛送醫

我要評比

桃園市大溪區一處護理之家2日晚間10時許，傳出有12名院中長輩集體送醫事件，消防隊獲報趕到，發現老人家都反映腹痛、血氧過低等，疑似為食物中毒症狀，分送平鎮區壢新醫院、桃園國軍總醫院、新北市三峽恩主公醫院，初判無生命危險，至於是否食物中毒，或為護理之家中的食物不潔所致？仍待醫院採檢體釐清。

(中時)