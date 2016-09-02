林泓育破紀錄全壘打是卡比獸加持？
中職在桃園球場的象猿戰，兩隊打到7局下，猿隊林泓育「神來一棒」，轟出逆轉的滿貫炮，這支贏球的全壘打竟然與「寶可夢」遊戲的「卡比獸」有關？
因為7局下，猿隊攻占滿壘時，球場突然有人大喊「卡比獸」，那是「Pokemon Go」的稀有精 靈，此時，猿隊林泓育剛好轟出全壘打，這支生涯第5支滿貫炮讓猿隊8比7逆轉。
林泓育的滿貫炮是他本季第20轟，使得中職本季已有6人單季20支全壘打（林智勝、蔣智賢、高國輝、陳俊秀、鄭鎧文、林泓育），打破單季最多球員20轟紀錄，原聯盟記錄：1996年、2015年的5人。
「卡比獸」現身引來一陣騷動，不少球迷看完林泓育開轟後，丟下比賽不管，直往三壘方向的場外衝過去抓寶了。猿隊總教練洪一中表示：「卡比獸跑不動，所以林泓育打出全壘打而慢慢跑回來。」
不過，林泓育表示：「當時滿壘無人出局又是落後比數，我只想把球打遠一點讓三壘跑者回來，這支全壘打不像直接打出去的感覺。」至於成了逆轉全壘打，他說：「本來我們就有機會，分數沒有被拉開，有機會就不要放過。」
(中時電子報)
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