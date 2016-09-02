偷吃牛隻又鬧脾氣 澳洲警方苦擒4米巨鱷

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澳洲北部1隻「脾氣火爆」的巨型鹹水鱷在牧牛場獵捕牛隻，相關當局與媒體報導說，這隻鱷魚已被捕捉，並重新安置於1間養殖場。

法新社報導，這隻鹹水鱷獵捕牛隻的牧牛場，位於澳洲屬於熱帶的北部，野生動物保育人員獲報後在1條水道中，接近鱷魚獵捕牛隻的位置設置陷阱。

根據澳洲北領地網路新聞（NT News），鱷魚墜入陷阱後，保育人員仍必須等候幾天，直到本週稍早才將鱷魚從陷阱中抓出來，因為鱷魚實在太「生氣」了。

北領地警方（Northern Territory Police）上月31日在臉書上傳影片，影片中可見1名官員望入漂浮於水面且捕獲鱷魚的籠子後，高喊「抓到大隻的」。

當局動員數名巡警隊隊員及野生動物保育人員，才將這隻身長4.33公尺的鱷魚拖上岸，隨後人員將鱷魚綁起來，並帶往達爾文（Darwin）1處農場。

警方還在臉書打趣地說，這「實在是澳洲內地的另一天」。（譯者：中央社周莉芳）1050902

(中央社)