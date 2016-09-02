華郵：萊斯追隨季辛吉 美中關係未脫軌
美國白宮國家安全顧問萊斯上任後主導美中關係，華盛頓郵報分析，萊斯追隨前國務卿季辛吉提出的美中架構，兩國並未發生嚴重衝突，不過也有人認為北京已在南海爭奪戰獲勝。
華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）撰文指出，萊斯（Susan Rice）是另一位承接並追隨季辛吉開創的美中關係方向的國安顧問，她同意雙方以謹慎和高層直接對話的方式，處理合作又競爭的兩國關係。
萊斯於2013年7月進入白宮，期間一改過去捍衛歐巴馬總統的高調作風。在處理美中關係上，萊斯3度低調訪問北京，會晤中國大陸國家主席習近平，處理網路安全與南海爭議等棘手的問題，萊斯基本上仍延續季辛吉式的不張揚與專注於議題的手法。
前白宮國家安全顧問唐尼倫（Tom Donilon）認為，北京高度重視直接與白宮對話，特別喜歡召開元首峰會，萊斯在這方面處理得很好。
前國務院前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）指出，美中關係進入困難時期，但並未脫軌，這得歸功於萊斯的運籌帷幄。
但在華府的國安強硬派眼中，歐巴馬政府近8年來「配合式」的對中國政策，導致北京在南海採取強硬手段，美國在西太平洋與全球的影響力減弱。
萊斯在國際局勢劇烈變化的40多年後，仍以季辛吉的政策為依歸，引起美國資深國防官員與盟邦質疑，中國實際上已贏得南海的戰役。
不過有白宮資深官員不同意這種說法，官員認為，南海仲裁結論重創中方，北京的作為也導致區域國家投向美國陣營。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。