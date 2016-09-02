華郵：萊斯追隨季辛吉 美中關係未脫軌

我要評比

美國白宮國家安全顧問萊斯上任後主導美中關係，華盛頓郵報分析，萊斯追隨前國務卿季辛吉提出的美中架構，兩國並未發生嚴重衝突，不過也有人認為北京已在南海爭奪戰獲勝。

華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）撰文指出，萊斯（Susan Rice）是另一位承接並追隨季辛吉開創的美中關係方向的國安顧問，她同意雙方以謹慎和高層直接對話的方式，處理合作又競爭的兩國關係。

萊斯於2013年7月進入白宮，期間一改過去捍衛歐巴馬總統的高調作風。在處理美中關係上，萊斯3度低調訪問北京，會晤中國大陸國家主席習近平，處理網路安全與南海爭議等棘手的問題，萊斯基本上仍延續季辛吉式的不張揚與專注於議題的手法。

前白宮國家安全顧問唐尼倫（Tom Donilon）認為，北京高度重視直接與白宮對話，特別喜歡召開元首峰會，萊斯在這方面處理得很好。

前國務院前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）指出，美中關係進入困難時期，但並未脫軌，這得歸功於萊斯的運籌帷幄。

但在華府的國安強硬派眼中，歐巴馬政府近8年來「配合式」的對中國政策，導致北京在南海採取強硬手段，美國在西太平洋與全球的影響力減弱。

萊斯在國際局勢劇烈變化的40多年後，仍以季辛吉的政策為依歸，引起美國資深國防官員與盟邦質疑，中國實際上已贏得南海的戰役。

不過有白宮資深官員不同意這種說法，官員認為，南海仲裁結論重創中方，北京的作為也導致區域國家投向美國陣營。1050902

(中央社)