彰化縣長視察日本大型電田 思考種電

彰化縣長魏明谷今天率團到日本茨城縣水戶市參訪Equis集團的太陽能電廠，看到一望無際的「電田」之後表示，彰化縣政府想發展綠能，盼讓彰濱工業區廠商屋頂都能「種電」。

為打造彰化成為綠能大縣，彰化縣長魏明谷今天在日本茨城縣水戶市參訪Equis集團的太陽能電廠，盼雙方能在彰化縣展開長期持續的太陽能發電合作，促使Equis集團旗下的太陽能公司「速力」（SOLEQ）成為彰化縣綠能發展示範區的重要參與夥伴。

魏明谷表示，彰化縣政府與Equis集團一直持續進行密切的交流，台灣速力（SOLEQ）也曾到過彰化幾次，參訪了台灣最大的彰濱工業區，彰化縣政府會站在協助的立場，推動Equis集團和彰濱工業區的廠商建立台灣最大的太陽能電廠。

魏明谷說，彰化縣政府一直配合中央推動2025年非核家園的政策，彰化擁有台灣最優質的風場，更具有最優質的年平均和日平均太陽光發電量，彰化縣政府很樂意和Equis集團互相合作，一起為彰化縣民打造綠能大縣的遠景。

Equis集團是亞洲最大的再生能源投資商，具備27億美元的管理資金規模，並已建置達3.7GW的再生能源組合，包括在日本茨城縣水戶市的太陽能電廠。

水戶市這座太陽能電廠的廠址原本是高爾夫球場，現在變成「電田」，在74公頃土地裝置36MW發電容量，今天啟用，所產生電力將依20年期採購契約，全數銷售給東京電力公司。

今天這場拜會是由Equis集團台灣區總裁梁盛宇、董事陳必揚、速力（SOLEQ）公司總經理陳顗亦及日本再生能源公司（NRE）接待。藉由會談與實地參訪，盼雙方達成長期合作共識。

彰化縣政府團隊準備與速力（SOLEQ）討論建立長期合作夥伴關係，速力（SOLEQ）將在彰化縣發展、建置和營運發電廠等級（utility scale）的太陽能及風力發電，協助彰化縣政府建置成為綠能大縣。

Equis集團已在全亞洲成功投資興建逾825MW的太陽光電。今年以來，速力（SOLEQ）已在台灣設置兩處辦公室，並積極尋求於今年建立其在台灣第1座發電廠等級的太陽光電廠。

速力（SOLEQ）預計在彰化投資新台幣150億元，裝設250MW的再生能源設施。魏明谷對這項投資案表示歡迎，將在數週內與速力（SOLEQ）簽訂合作備忘錄MOU，以正式確認合作夥伴關係。

魏明谷表示，彰化縣的海域風場是全世界最優良的，經濟部能源局評定全國36處優良離岸風場，有21個最具潛力風場，集中在彰化外海，因為彰化海域較淺，適合發展風力。彰化縣政府配合中央綠能政策，盼在2025年達到非核家園，也歡迎國際廠商到彰化投資。

他指出，彰化縣的綠能產業，除了風力以外，太陽能光電的發展也是後來居上，要建構彰化縣為綠能大縣，未來彰化的綠能一定會有群聚效果，帶動地方產業發展與投資就業機會，希望未來彰化縣民用電都能比其他縣市還便宜。

他說，彰化縣具備得天獨厚的綠能資源，不但被4COffshore等國際機構評估為全世界最優良的離岸風場，更擁有全台最高的太陽光電平均發電量，是台灣發展陸域和離岸風能開發最重要的地區。

魏明谷一行明天返國。一行於29日訪問大阪，學習都市更新經驗。訪日期間，曾拜會三井不動產集團及三菱地所公司，了解都市開發計畫案例。此行也到長野縣參訪西武集團的輕井澤王子購物廣場，了解開發及經營模式。1050902

(中央社)