陸證監會：紅籌企業回歸Ａ股 政策不變

新華社報導，針對市場關心中概股回歸中國上市問題，中國證監會新聞發言人鄧舸2日表示，證監會正在對海外上市的紅籌企業通過IPO、併購重組回歸Ａ股市場可能引起的影響進行深入分析研究，在相關政策明確之前，對該類企業回歸Ａ股市場的相關規定及政策沒有任何變化。

(工商)