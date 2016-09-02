《冠軍任務》超越勝負 為愛心而戰

紅隊替老夫婦完成婚紗夢。（衛視中文台提供）

哈孝遠怕高，嚇得臉色蒼白。（衛視中文台提供）

辜莞允為了公益克服懼高。（衛視中文台提供）

衛視中文台《冠軍任務》日前製作特別企劃，紅黑兩隊PK為愛心而戰，哪隊獲得的獎金最高，就將全數捐善款給花蓮黎明教養院。

紅隊由郭彥均領軍，帶著陳瑀希(小茉莉)跟Mei母女檔一同幫結縭60年的夫妻圓婚紗夢，看到阿公阿嬤感情如此深厚，大家都為之動容，固定班底陳瑀希(小茉莉)也哭花了臉，郭彥均也有感而發說：「其實愈平淡，愈能走得長久。」

黑隊由哈孝遠帶著辜莞允以及林秀琴母女檔挑戰高空擊球募款活動，林秀琴母女兩人面對十米高的梯子完全沒在怕，但哈孝遠一爬上去卻抖到不行，還是為了公益奮力一跳。

比賽到最後，紅黑兩隊也不分你我互相幫忙，希望可以幫教養院爭取到更多善款。本集《冠軍任務》３日晚間7點衛視中文台播出！

(中時)