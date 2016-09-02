聖和專案 陳建仁出席封聖典禮

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副總統陳建仁夫婦與特使團出發前往教廷參加封聖典禮。(范揚光攝)

副總統陳建仁晚間率特使團前往教廷，參加4日舉行的德蕾莎修女封聖典禮。

外交部表示，此次出訪專案名稱為「聖和專案」，意指陳副總統擔任特使出席封聖典禮，團員包括副總統夫人羅鳳蘋及國安會副秘書長曾厚仁等人；除了參加封聖典禮，特使團還將會晤教宗及教廷高階神職人員，並視察我駐教廷大使館及駐義大利代表處等駐外單位。

由於身為天主教徒的陳建仁曾獲教廷冊封為耶路撒冷聖墓騎士團騎士及宗座聖大額我略爵士等殊榮，因此受邀出席封聖典禮別具意義。

(中時)