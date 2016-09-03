張芸京靠存款度日！徐懷鈺看透冷暖 她們重返歌壇藏辛酸

她們重返歌壇藏辛酸。（圖／本報系資料照片、取材自阿爆（阿仍仍）臉書）

近期歌壇出現許多好久不見的「熟面孔」，張芸京沉寂4年再發片、徐懷鈺睽違9年復出、阿爆頂招牌爆炸頭出輯，這些歌手終於重返歌壇，不過消失在螢光幕的日子中，她們也經歷許多不為人知的故事。

張芸京築音樂夢，決定再拚一次。（圖／本報系資料照片）

「京爺」留長髮甩Man味，張芸京沉寂4年再出發，低潮期間她歷經沒有唱片公司、靠老本度日，雖然一度害怕接觸人群，所幸她的好姊妹藍又時力挺，為張芸京寫歌、企劃、宣傳，拿出女兒「小花」出國念書的百萬存款金援，助張芸京發片。

藍又時情義相挺，讓張芸京很感動，儘管張芸京因低潮期間，積蓄花到剩3千引熱議，不過她也澄清並非揮霍造成「四年100萬，一年25萬，一個月約2萬」，並積極投資自己，寫歌、學吉他、運動增加肺活量，而現在張芸京為了築音樂夢，決定再拚一次，正式宣告重返歌壇。

徐懷鈺睽違9年後，積極復出。（圖／本報系資料照片）

徐懷鈺(Yuki)曾以《我是女生》、《妙妙妙》、《怪獸》等夯歌，受封「平民天后」，不過她因遭傳耍大牌、合約問題，讓她聲勢下滑，演藝事業瞬間停擺，睽違9年後，Yuki積極復出再發片，而消失螢光幕期間，徐懷鈺曾沒工作、身材爆瘦，低潮期間也讓她看盡人情冷暖，不過也讓她看到人性溫暖的一面，加上歌迷一路相伴，總算讓她走出低潮。

阿爆頂招牌爆炸頭出輯，重返歌壇。（圖／取材自阿爆（阿仍仍）臉書）

女子重唱組合阿爆&Brandy曾獲得第15屆金曲最佳重唱組合獎，雙姝美聲讓人印象深刻，儘管團體因公司收攤而解散，兩人各自單飛，阿爆睽違12年再發片，頂著當年的爆炸頭，找來Matzka為她打造新歌，推出排灣族語專輯重返歌壇。

(專題報導)