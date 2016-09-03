父和哥是同一人！令人震撼的不倫悲劇

《烈火焚燒》被稱是不倫中的不倫，該片的悲劇結局震撼不少人。（圖／劇照）

王寶強妻子馬蓉出軌的事件震撼大陸娛樂圈，但其實各國娛樂圈中搞不倫的「前輩」也大有人在，甚至有不少電視劇是依此現象著手寫劇本。不過影壇中一部最經典的莫過於2010年加拿大電影《烈火焚身》，該片結尾驚人真相讓不少觀眾全傻在影院，久久無法自拔，更被網友封為是「不倫中的不倫」，悲劇一場。

《烈火焚身》令人震撼的不倫真相，讓電影上映後遂成為不少影迷討論的話題，由於結局太過讓人吃驚，第一時間還有人沒能意會，但往往在得知事實後驚呼。其實就是因為劇情中的母親，要一對雙胞胎姊弟尋找「哥哥」與「爸爸」。

由於兩人對「父」、「兄」毫無印象，可姊姊非常想一窺已逝母親的過往，可在循跡過程卻發現驚人事實。母親在青少年時期與愛人因未婚懷孕，在那宗教至上的年代，此舉相當不明智，母親愛人遭殺，她的小孩也被做上記號送走。

但母親事後在尋親過程中，得知兒子的孤兒院被炸，她為了報復也犯罪被捕入獄，怎知監獄無情，她幾乎夜夜遭凌辱強暴，甚至悲慘生下雙胞胎姊弟，服刑結束後她遭釋放，和小孩舉家遷徙到加拿大，卻在一泳池畔看到與愛人所生的兒子，那腳上被做的記號她永遠忘不得；本想上前相認的她，卻發現這位男子竟是在監獄裡夜夜施暴的男子，讓她崩潰不已。

也因此，母親要雙胞胎尋親的哥哥，其實也正是在監獄裡強暴母親的男子，正是他們的父親。這樣一樁不倫悲劇，的確讓許多影迷久久無法自己。

《賢者之愛》找來中山美穗大尺度演出。（圖／劇照）

除此之外，日劇《賢者之愛》講述的不倫也讓許多人不寒而慄。女主角找來中山美穗主演，有網站替這部劇下了個簡潔有力的介紹：「妳搶我男友，我睡妳兒子。」說的正是片中中山美穗的處境，原先柔弱的她，在得知閨密搶了她初戀情人後，決定上演一場終極報復。

儘管年紀不是青春年華，可中山美穗飾演的「真由子」很有一套，加上劇中的她曾經讀過《痴人之愛》，講述一男主人收養一個女孩，決定將其調教成理想的情人，因此「真由子」也決定上演一場瘋狂的「精神改造」，對象就是閨密與初戀情人的兒子，且中山美穗演出尺度極大，不倫程度令人咋舌。

由於該劇是將日本知名小說家山田詠美同名小說搬上銀幕，當時她就曾坦言這本書是對「谷崎潤一郎《癡人之愛》的野心之作。」

(專題報導)