捕獲清麗女大生 麻生遙AV五大初體驗根本專業級

清新系女大生麻生遙大賣反差魅力，處女作直接火力全開，以「五色解禁拼盤」招待AVer。(IPZ_723、IPZ_706)

當代社會知識水平提高，話說要當個大學生並不難，所以說所謂「女大生」的魅力，珍稀的不是那紙學歷，而是此身份被賦予的形象意義，「大學生」給人一種聰明伶俐、潔身自愛的感覺，跟「制服妹」、「人妻」一樣帶有一股中規中矩的束縛感，而讓女大生置身床戰，比起純粹的野性慾望，多了一股拆卸束縛的征服快感，這樣的感官操作在謎片市場上總是成功的，不少片商都靠女大生AV創下佳績，可謂不敗王牌，今年初片商「Ideapocket」也挖到寶，推出嫩到不行的新人麻生遙，她在處女作中還說自己是小嫩嫩大一新鮮人，更給人一種「拆禮物」的感受，果然造成轟動。

女大生麻生遙進入AV市場，封面文案並沒有揭露她的身分，而是大力強調她的青澀與純美，片商以「容姿端麗」、「頭腦明晰」、「品行方正」來形容這位20歲的女孩，還強調她在性愛方面經驗甚少，是個急待開發的20歲鮮嫩果實，而封面沙龍照上，麻生遙的外型也確實與之相襯，是標準的正妹，光是這樣，進入業界的第一關已經合格，更不用說她在預告短片中爽快認了自己是就讀一年級的「現役大學生」，東家也特地讓她穿著一套端莊的無袖針織裙裝，站在爽朗的白色洋房中，狂打她清純脫俗的特質，但若以為「來真的」時也是如此，那可就大錯特錯了。

大賣「反差魅力」已可以說是業界最青睞的AV起手式之一，只是通常對待透明純愛系的新人，片商才不捨得讓「嫩肉」一口氣釋放能量，多半會慢火從清爽熬到濃郁， 一方面不枉費一塊「好材料」，一方面也試探初入行AV女優的「屬性」，但「Ideapocket」可說一開始就抓準麻生遙的身體與性情特質，反差感就是她「阻力最小的路」，因此一開始就火力全開，端上「五色解禁拼盤」，初裸、初床戰、初顏射、初潮噴、初3P，回頭看看，真的只有一開始那套白洋裝意思意思展現青澀而已，麻生遙也沒花時間在那裡梨花帶淚慢慢脫衣，男優一下就撲上來，結果這號稱性愛經驗值超低的女大生表現驚人，無論體質還是入戲指數都超乎想像，彷彿早在業界練好練滿一樣，是暗黑界奇才無誤，第一次拍片就能一次次cue男優進攻的新手可不常見，第一次出擊，可以說讓Aver們相當滿意，片商也輕鬆規劃好了她的走向，任何跟打破禁忌有關的，如教師、媳婦、SM綁起來，派麻生遙下去演，沒有效果不好的！

姓名：麻生遙

日文：麻生遥

拼音：Aso Haruka

出生地：日本

血型：型

身高：cm

三圍：罩杯

興趣：

出道年份：

所屬片商：IdeaPocket

演出作品：

「タイトスカート新米女教師の誘惑授業 麻生遥」

「FIRST IMPRESSION 91 麻生遥」

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(專題報導)