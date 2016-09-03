比李晨更重要的男人！揭密助范冰冰躍上國際的背後推手

對范冰冰來說，有比男友李晨（左）更為重要的男人。（圖／取材自微博）

甫出道便以《還珠格格》中的「金鎖」一角展露頭角，經過多年打拼，范冰冰在演出事業高峰之作《武媚娘傳奇》時，早已是享譽全球的國際巨星，外貌與才氣兼具的她，更從2013年開始，連續4年蟬聯《富比士》中國名人榜榜首，締造前無古人、後也很難有來者的傲人紀錄，曾說出「我不用嫁豪門，因為我自己就是豪門」這樣的經典話語，在在顯示其演藝事業的非凡成就，而在去年高調認愛李晨後，范冰冰可以說是愛情事業兩得意的最佳典範，只是當大家都認為李晨是她最重要的男人時，有個人早在10年前就出現在范冰冰身邊，默默的協助范冰冰躍上國際，據悉就連李晨看見那個人都得禮讓三分，這個人就是范冰冰的經紀人穆曉光。

范冰冰在遇見穆曉光後，整個事業與外界對自己的評價有了大轉變。（圖／取材自微博）

范冰冰現在在大眾眼裡，是個情商高、EQ高、顏值高、聲勢高，什麼都高的女星，但事實上她在過去並非這樣，時常因發錯言鬧笑話、成為新聞話題，年輕氣盛的她總是急於澄清，未料卻又因處理不當再度被拿來大做文章，在許多真真假假的負面消息中，年輕時的范冰冰就這樣紅了，一直到2007年，上海著名會所壹伍壹老闆、台灣娛樂圈重量級幕後推手穆曉光前往大陸發展，被初次見到的范冰冰美貌震懾住，極力遊說她脫離當時所待的華誼兄弟自組工作室，事情開始有了轉變。

穆曉光據悉比范冰冰年長20多歲，傳身價高達5億人民幣（約24億新台幣），自從他接手范冰冰的事業後，徹底改變了她的想法，讓她了解到學習跟媒體打交道是極其重要的事情，好幾次遇到輿論危機，都靠著穆曉光指導見招拆招，於是在幾年內，范冰冰逐步成為人人口中情商高的成熟女星，真可以說范冰冰之所以能如此大幅度成長，全是穆曉光的功勞，某層面來說，穆曉光對范冰冰不只有知遇之恩，更是再生之德。

范冰冰與穆曉光在過去因為互動過於親暱，被外界認為有著非比尋常的關係。（圖／取材自微博）

只是范冰冰信賴穆曉光、而穆曉光用心愛護范冰冰的這段關係，卻被外界解讀成2人有非比尋常的關係，自2008年開始關於他們的緋聞從未間斷，穆曉光除了無怨無悔的照顧她、替她打理所有事物、生活大小事，還曾通過網路在月老祠給她結同心鎖，在劇組煮雞蛋給她暖身等，讓范冰冰非常感動，也令2人緋聞傳言甚囂塵上，不過范冰冰始終否認，卻也不避諱繼續和穆曉光在公開場合有些親暱舉動，她甚至曾經開玩笑說：「如果你們硬要塞一個男友給我，他（穆曉光）也是個不錯人選。」

即使公開認愛李晨，范冰冰仍把穆曉光放在最重要的位置。（圖／取材自微博）

在和李晨墜入情網後，范冰冰仍把穆曉光放在心底最重要的位置，在某次出席活動時，范冰冰一襲紅色短裙洋裝和李晨工開放閃，但在離開時，范冰冰卻牽起穆曉光的手一步步走下台階，李晨則是乖乖走在後面，一句話都不敢吭，當2人頻頻被追問婚事時，也由穆曉光出面站在最前線助2人脫身。

范冰冰在愛情與事業都有著默默支持她的男人。（圖／取材自微博）

經紀人往往都是明星能否成功的最大關鍵，穆曉光不僅解救了范冰冰，還助她躍上國際，9年來始終維持在高位，曝光率與話題性從不缺少，只能說范冰冰在愛情有了李晨，事業則有穆曉光，在她的人生道路上已然算是圓滿了。

(專題報導)