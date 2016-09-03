IS放話恐攻英美機場 專家教這幾招自保

圖為亞特蘭大國際機場。（美聯社）

美國加州洛杉磯國際機場，上周日晚間驚傳槍擊案，導致機場的3個航廈關閉，所有飛機暫時停飛，附近道路也一度封鎖，8月14日紐約甘迺迪國際機場也傳出槍響，後來證實虛驚一場，但旅客驚慌奔逃的畫面引起全球關注，專家表示，倘若旅客擔心機場不安全，或是在機場遇到槍手時手足無措，不妨參考以下方法。

《紐約時報》報導，雖然依日前犯罪統計數據顯示，美國暴力案件發生率是史上最低點，但近年來恐怖份子頻在世界各國發動恐怖攻擊，讓機場乘客人心惶惶。機場安全顧問Larry Studdiford表示，其實機場發生槍擊機率非常小，但如果看到一群人突然在機場狂奔， 這時候千萬不要跟著大家跑，要趕快找安全處掩護，並趕緊遠離騷動的地方。

旅行安全專家艾克曼（Mike Ackerman）則表示，抵達機場並辦理登機手續後，應盡快通過安檢，因為恐怖攻擊多半發生在旅客通過安檢之前的區域，通過安檢後多半有航警巡邏，槍手不會願意直接面對他們。

至於全球哪些機場是比較安全的？機場諮詢委員會（Airport Consultants Council）總裁暨飛航專家表示，其實每個機場格局和大小都不太一樣，不能用格局來判斷機場是否安全。近年來恐怖攻擊頻傳，民眾旅行時還是得多留意周圍的人、事、物，必要時務必立刻通報藉以自保。

(中時電子報)