納粹神秘樂園 德普洛拉成高級度假勝地
位於德國東北呂根島（Rügen）上的普洛拉（Seebad Prora），是納粹時期遺留最大的旅遊設施，如今成為高級渡假公寓的聚集地，柏林的開發商集團將在此建設270間高級飯店公寓，據房產業者指出，目前已有9成公寓售出。但居民憂心該建築會被高級公寓包圍，反而失去既有的歷史意義。
據德國之聲（Deutsche Welle）報導，普洛拉是納粹政府在1936年修建的渡假基地，是力量來自歡樂（Kraft durch Freude, KdF）工程的一部分，共有8個建築群座落於4.5公里的海岸邊，能容納2萬名「遊客」。希特勒想讓更多「亞利安」勞工階級能得到歡樂，預計在此宣傳納粹思想和改造這些「遊客」，但直到1939年落成後都未曾實際啟用。如今8個建築群僅存7個，前蘇聯佔領期間曾拆除其中1個。
從去年開始，有一區被開發商相中買下，來自柏林的Metropole Marketing集團動工建設270間高級的飯店公寓，每棟6層樓、並保證所有樓層都能享有美麗的波羅的海（Baltic Sea）海景。當地房屋仲介榮格（Werner Jung）指出，目前已售出9成5的建案，他還告訴德媒該集團共砸下8,800萬歐元（約30.8億台幣）將這區殘破的建築重新改建，未來將讓普洛拉成為真正的「渡假天堂」。
面對這個開發案，普洛拉居民蘇珊娜（Susanna Misgajski）認為政府應在此建立博物館和檔案館，妥善保護與保存「這段歷史」，但她也知道，這需要一筆高達500萬歐元（約1.75億台幣）龐大的經費，蘇珊娜呼籲政府能正視且有效保護這段歷史，不反對重新開發，但不該讓歷史和現狀像「拼裝車」一般，變成四不像。
(中時電子報)
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