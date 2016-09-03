威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人

Lamigo桃猿隊主場1萬3963名觀眾面前，4棒捕手林泓育敲出滿壘全壘打，逆轉戰局，以8比7逆轉擊敗中信兄弟。巧合的是這支全壘打與卡比獸在同一時間出現。

桃猿隊與國防部合作，在球場舉行「榮耀九三」軍人節活動，賽前有戰技表演、幻象戰機衝場、直升機垂降開球，觀眾席上還有數千名國軍身穿軍服一起同樂。

在這樣的熱鬧氣氛之下，中信兄弟來者不善，比賽前半段以6比2領先主場球隊。桃猿隊一路追趕，7局下4比7落後，林泓育敲出滿貫砲，8比7逆轉比數。

林泓育說，「當時我們輸、滿壘，我的基本動作就是把三壘的跑者送回來，至少1分，所以我就把球打高，當下也不知道是全壘打，可能剛好有風」。

這支全壘打是林泓育生涯第5支滿壘全壘打、本季第20轟，打擊率維持4成05，林泓育對於紀錄並不在意，「破紀錄是自己爽，贏球讓大家都爽比較重要」。

桃猿啦啦隊長阿誠日前一句話「寶可夢固然重要，球賽更重要」，表示桃園球場也是寶可夢玩家的熱區。

在林泓育敲出滿貫全壘打的同一時間時，有不少球迷也看到手中的寶可夢遊戲出現稀有的「卡比獸」身影，歡呼慶祝完林泓育全壘打，不少球迷奔相走告，湧向青埔副球場抓卡比獸。1050902

(中央社)