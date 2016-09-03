菲律賓夜市爆炸 10人死 60人受傷

菲律賓夜市驚傳爆炸，10人死亡，警方現已封鎖該地。(圖片取自CNN)

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，菲律賓納卯（Davao）市的一處夜市2日晚間發生不明爆炸案，造成至少10人死亡，60人受傷。

納卯正是現任菲律賓總統杜特爾特的故鄉，而在他在今年5月擔任總統之前，曾在此擔任市長20多年，他的女兒莎拉杜特蒂（Sara Duterte）現為納卯市長，長子保羅杜特蒂（Paolo Duterte）則為副市長。

菲律賓總統杜特蒂發言人阿貝拉（Ernesto Abella）表示，目前至少10人死亡，60人受傷。目前，爆炸原因仍不清楚。但有目擊者聲稱，在11點後聽到爆炸巨響伴隨濃煙。

(中時電子報)