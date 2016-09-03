辱警察是豬 NFL球星還未鬧夠

49人隊四分衛凱普尼克(中)在國歌演奏時單膝下跪。(美聯社)

NFL熱身賽爆發的拒唱美國國歌事件已經鬧騰了一個星期，風暴主角凱普尼克(Colin Kaepernick)表示自己是為非裔美國人發聲，還在襪子上羞辱美國警察是豬。「我也有親戚是警察，我只是針對那些害群之馬，而非全部的警察。」

賽前練習時，凱普尼克穿上豬臉警察的襪子，抗議警察射殺無辜黑人。原本強硬表示「這個壓迫有色人種的國家不值得我尊重」的他，在連日的輿論風向顯然對他不利的時候，不得不軟化自己的態度。

「我愛美國，這只是一場誤會。」凱普尼克在對衝鋒者隊的「禮敬軍人」比賽時改口：「我沒有反對美國，我也從未敵視那些在境外流血流汗的美國軍人。」國歌演奏時，他由肅立改為單膝下跪，表示對美國軍人的尊重。

凱普尼克還使出了公眾人物的最後一招：捐款。年薪1190萬美元(約台幣3.8億)的凱普尼克決定捐出100萬美元做公益。「我很幸運擁有機會能夠賺這麼多錢，我必須幫助那些從未獲得相同機會的人。」

然而凱普尼克的行動並未得到太多支持，當49人隊出戰衝鋒者隊時，全場4萬7000名觀眾排山倒海的噓聲，讓他幾乎下不了台。其實許多在球場外發聲的運動員都能獲得球迷支持，看來凱普尼克當初就錯在不應將政治帶進體育場裡。

(中時電子報)