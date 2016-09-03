副總統赴梵蒂岡 盼台梵邦誼永固
副總統陳建仁今天深夜搭機前往梵蒂岡，參加德蕾莎修女封聖儀式。他希望能為世界與兩岸的和平、台梵邦誼的長存永固而祈禱。
?陳副總統擔任總統蔡英文特使，展開「聖和專案」，並在今天深夜搭機出訪。副總統與夫人在搭機前神采奕奕，揮手向媒體致意。
副總統在登機前致詞表示，這次代表中華民國政府與人民，向教宗致賀，同時也感謝教廷的邀請。
他說，德蕾莎修女一生慈悲仁愛，照顧貧病弱小，寧可成為窮人，也希望能夠照顧「窮人中的窮人」，她得過諾貝爾和平獎，一生為愛與和平的服務與奉獻，如今獲教宗封聖，的確是實至名歸。
副總統說，德蕾莎修女在1984年成立仁愛傳道修女會，同時也曾到我國訪問，並獲前總統蔣經國接見，被盛讚為「了不起的愛的化身」。如今仁愛傳道修女會仍在台南、台北服務，以慈悲和憐憫、關懷弱勢，我們的確要感謝德蕾莎修女的精神，還把愛留給台灣。
對於這次行程，副總統談到，此行除了晉見教宗，增進兩國邦誼外，也將與教廷人員、台商等見面，感謝對中華民國的支持、關懷與付出。
副總統表示，他也為世界與兩岸和平與安寧祈禱，願戰爭與恐怖攻擊都能消弭，天然災害能夠減少，海峽兩岸能夠永續和平，兩岸的天主教教友都能得到教宗的眷顧，「同歸一牧、同屬一棧」，也會對台灣的經濟繁榮、國泰民安、風調雨順、家庭和樂而祈禱。
副總統最後也希望為世界與兩岸的和平、台梵邦誼的長存永固而祈禱。
訪問團預計8日清晨返抵國門。1050902
(中央社)
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