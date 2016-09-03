MLB》交易沒成 道奇隊打算叫回普伊

道奇隊計畫趕不上變化，如今想重新起用普伊。(美聯社資料照)

數日前被道奇隊放入讓渡名單的古巴外野手普伊(Yasiel Puig)，儘管至少有1支球隊想要收下他，但最終未與道奇達成共識，普伊又被放回3A。然而官網有消息指出，道奇隊本周就要將普伊叫回大聯盟。

普伊本季打擊率0.260、長打率0.386都不理想，失去他新人時期的破壞力，加上場外的諸多問題，道奇原本想及早出清他，換得1名好手來增強季後賽的戰力。如今交易沒有談成，只好等到季外再處理他。

道奇上月打算以從運動家交易來的瑞迪克(Josh Reddick)頂替普伊，但是他至今出賽25場，打擊率是慘不忍睹的0.161。反觀普伊下放3A之後，19場比賽的打擊率高達0.348，道奇為了戰力考量，不得不重新起用普伊。

(中時電子報)