MLB》交易沒成 道奇隊打算叫回普伊
數日前被道奇隊放入讓渡名單的古巴外野手普伊(Yasiel Puig)，儘管至少有1支球隊想要收下他，但最終未與道奇達成共識，普伊又被放回3A。然而官網有消息指出，道奇隊本周就要將普伊叫回大聯盟。
普伊本季打擊率0.260、長打率0.386都不理想，失去他新人時期的破壞力，加上場外的諸多問題，道奇原本想及早出清他，換得1名好手來增強季後賽的戰力。如今交易沒有談成，只好等到季外再處理他。
道奇上月打算以從運動家交易來的瑞迪克(Josh Reddick)頂替普伊，但是他至今出賽25場，打擊率是慘不忍睹的0.161。反觀普伊下放3A之後，19場比賽的打擊率高達0.348，道奇為了戰力考量，不得不重新起用普伊。
(中時電子報)
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