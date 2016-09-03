烏茲別克國營電視台：總統卡立莫夫辭世

我要評比

法新社快訊，烏茲別克國營電視台今天宣布，總統卡立莫夫（Islam Karimov）辭世，結束他對這個中亞國家逾25年鐵腕統治，目前該國並無明確接班人選。

電視台主播表示，「親愛的同胞，我們以內心極大悲痛宣布，我們親愛的總統已經去世。」1050903

(中央社)