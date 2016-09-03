國泰航空A350客機首次運作長途航班至杜塞爾多夫
國泰航空於2016年9月1日首次使用全新 A350-900客機，運作長途航班CX379前往德國杜塞爾多夫。該航班於凌晨時份由香港啟程。
於杜塞爾多夫啟程前往香港的航班CX376，每位乘客在登機時均獲贈特別設計印有 “First to fly A350”的行李牌及朱古力，以誌紀念。
國泰的A350客機極為環保，配備先進的客艙產品、機上娛樂設備，及在所有等別客艙提供無線網絡服務，給予乘客嶄新旅程體驗，並實踐國泰「翺翔人生」的承諾。
杜塞爾多夫於2015年9月啟航，是國泰航空繼法蘭克福後，在德國的第二個航點。
國泰網絡內最新航線 – 倫敦蓋特威克 – 於今天首航，這是網絡內第二個使用A350客機營運的長途航點。國泰現時每周合共營運96個航班至歐洲10個城市。
(工商)
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