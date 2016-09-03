NBA》熱火史上最大咖 萊里：不是3巨頭

熱火總裁萊里(右)表示隊史頭號人物並非韋德。(美聯社資料照)

熱火宿將韋德季外加盟公牛，昔日的「熱火三王」只剩下大病初癒的波許了。然而熱火總裁萊里(Pat Riley)卻表示，隊史最大咖的球員不是韋德，不是詹姆斯，亦不是波許，「實話實說，我認為是俠客歐尼爾。」

歐尼爾在2004年加盟熱火，一共打了3季半，在2006年與韋德聯手摘下總冠軍。萊里說：「歐尼爾是熱火隊史第一號人物，地位超過三巨頭。他的加盟永遠提升了熱火的價值，是他讓球隊真正站穩腳跟。」

成軍於1988年的熱火是一支相當年輕的球隊，歐尼爾是隊史頭一位加盟的天王巨星，儘管詹姆斯、韋德表現得更好，仍不及歐尼爾為球隊帶來的意義，他幫助熱火奪下隊史首冠，大大提升了品牌價值。

2004-05球季的歐尼爾儘管已過了巔峰期，仍有場均22.9分、10.4籃板、投籃命中率60%(聯盟第一)的驚人效率。歐尼爾4月與姚明、艾佛森一同入選今年的籃球名人堂，正式典禮將於10日舉行。

(中時電子報)