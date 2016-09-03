亞青棒球賽 中華隊延長賽擊垮南韓
在台中舉行的亞洲青棒錦標賽，中華隊在複賽遭遇南韓，雙方以5比5打進延長賽，中華隊在第10局攻下7分，以12比6擊敗南韓。
中華隊派出劉致榮先發，韓國隊則是祭出梁敞涉迎戰，中華隊在8局取得5比2領先，終結者陳琥提前上陣，但8局被姜白虎敲陽春砲、9局下又遇到亂流失2分，進入延長賽。
中華隊在10局上利用陳琥的內野安打跑回第6分，邱達昱頭部觸身球上壘，中華隊形成滿壘。
宗秉毅和陽尚衛連續兩支清壘安打讓中華隊添加勝利保證，比數形成12比5。10局下張喜凱上來關門，僅讓韓國隊拿下1分，幫助中華隊收下勝利。
中華隊3日晚間在洲際球場出戰中國大陸隊，只要贏球，就能闖進4日的冠軍戰。1050903
(中央社)
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