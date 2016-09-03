發生奪命爆炸案 杜特蒂家鄉陷入緊張
菲律賓南部大城納卯市鬧區昨天深夜發生爆炸事件，截至清晨2時，尚無任何組織出現承攬責任。納卯市氣氛陷入緊張，根據電視台畫面，特警隊已經出現在重要設施週邊。
2日深夜10時20分左右，納卯市夜市發生爆炸事件，馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）在聲明中說，有10人當場死亡，約60人受傷送進醫院，其中2人傷重不治。
這起爆炸事件發生的時機與地點敏感。
納卯市是菲律賓總統杜特蒂的家鄉。1名槍械走私者向警方供稱，有人打算買槍刺殺杜特蒂。另方面，政府軍正大舉在蘇祿島集結，準備一舉消滅盤據深山已久的恐怖組織「阿布沙伊夫」。
軍方不排除這是阿布沙伊夫轉移政府圍剿壓力的手段。
杜特蒂之子、納卯市副市長巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）7月上旬曾警告，納卯市面臨來自伊斯蘭國（IS）的恐怖攻擊威脅。
納卯市之前已發生過多次奪命爆炸事件。
2003年3月與4月，納卯市的機場與碼頭分遭爆炸攻擊，至少38人死亡；2005年納卯市1座公車站發生爆炸，1名12歲男童不幸死亡；2013年9月，納卯市2家電影院發生爆炸，5人受傷。1050903
(中央社)
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