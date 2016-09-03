官員：馬利中部城鎮遭疑似聖戰士控制

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1名民選官員和治安消息人士指出，非洲國家馬利1處中部城鎮的行政大樓遭受攻擊，且軍隊自當地撤離後，該城鎮已受到疑似聖戰士控制。

這名要求匿名的民選官員告訴法新社，「目前聖戰士掌控波尼（Boni）鎮。他們之前潛入鎮中，今天對數棟大樓縱火焚燒。」

他還表示，「軍隊已不在當地。」1050903

(中央社)