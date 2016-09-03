法檢察官警告：IS勢力減弱 反增恐攻風險
法國近年來發生多起恐攻，也對恐怖份子提高警覺，但巴黎檢察官莫林斯卻對外表示，極端組織伊斯蘭國（IS）若在敘利亞和伊拉克的勢力減弱，反而會提高法國的恐怖攻擊風險。
組織伊斯蘭國（IS）最近一連串軍事失利，核心領袖阿德納尼（Abu Mohammed al-Adnani）也被攻擊死亡。對此巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）說接受世界報（Le Monde）訪問說，根據恐怖主義過往歷史來看，當恐怖組織在勢力範圍內遇到困境，就會找尋機會在外部犯案。還有去而復返的法國「聖戰士」帶來的威脅，也十分令人擔憂。
部分政治人物建議把所有名列「S檔案」的可疑恐怖分子先拘禁起來，但莫林斯說表示，當局無法在刑事程序之外預防性地拘禁他人這完全是不可能，因為法治國家，在一個人沒有犯法前，都不能任意拘禁。
(中時電子報)
文章來源：Collapse of ISIS in Iraq and Syria increases the risk of terror attacks on the West, warns French anti-terror prosecutor
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。