法檢察官警告：IS勢力減弱 反增恐攻風險

法國近年來發生多起恐攻，也對恐怖份子提高警覺，圖為法國軍方在羅浮宮附近視察。(圖片取自美聯社)

法國近年來發生多起恐攻，也對恐怖份子提高警覺，但巴黎檢察官莫林斯卻對外表示，極端組織伊斯蘭國（IS）若在敘利亞和伊拉克的勢力減弱，反而會提高法國的恐怖攻擊風險。

組織伊斯蘭國（IS）最近一連串軍事失利，核心領袖阿德納尼（Abu Mohammed al-Adnani）也被攻擊死亡。對此巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）說接受世界報（Le Monde）訪問說，根據恐怖主義過往歷史來看，當恐怖組織在勢力範圍內遇到困境，就會找尋機會在外部犯案。還有去而復返的法國「聖戰士」帶來的威脅，也十分令人擔憂。

部分政治人物建議把所有名列「S檔案」的可疑恐怖分子先拘禁起來，但莫林斯說表示，當局無法在刑事程序之外預防性地拘禁他人這完全是不可能，因為法治國家，在一個人沒有犯法前，都不能任意拘禁。

(中時電子報)