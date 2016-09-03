世足資格賽》梅西鼠蹊部疼痛 暫掛傷兵

阿根廷前鋒梅西因鼠蹊部疼痛，暫時休兵。(美聯社資料照)

重返阿根廷國家隊不久的「小獅王」梅西，在世足資格賽對烏拉圭攻進全場唯一1球，以1-0獲勝。然而賽後梅西卻傳出鼠蹊部疼痛，阿根廷教練決定不要冒險，他將在對戰委內瑞拉的比賽休兵1場。

梅西歷經國家隊退役風波後，一歸隊就展現捨我其誰的氣勢，幫阿根廷稱霸南美區。梅西經過鼠蹊部與大腿的檢查後，教練接受醫生建議，讓他暫時休息。梅西表示疼痛非常劇烈，他在上一戰就已經是帶傷上陣。

(中時電子報)