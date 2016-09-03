美網第3輪 前冠軍西里奇輸給美好手索克

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我要評比

前美國網球公開賽冠軍、克羅埃西亞網球名將西里奇（Marin Cilic）今天在美網以直落三，敗給大會第26種子的美國選手索克（Jack Sock）。

2014年美網冠軍、大會第7種子西里奇以6-4、6-3、6-3連輸3盤，向索克俯首稱臣。

索克將在8強賽中遭遇法國網球猛將宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）。宋嘉之前以6-3, 6-4, 7-6 (7/4)擊敗南非選手安德森（Kevin Anderson）晉級前8強。1050903

(中央社)