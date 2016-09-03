美網》詹詠然／詹皓晴 女雙止步次輪

詹詠然(左)與詹皓晴止步美網女雙次輪。（圖/劉雪貞提供）

美網女雙次輪，詹詠然/詹皓晴姊妹對上德國李絲琪(Sabine Lisicki)與俄羅斯庫德亞瑟娃(Alla Kudryavtseva)。李絲琪曾經是單雙打兩棲的好手，交手3盤後，第2種子的詹詠然與詹皓晴意外落敗，無法追上去年的成績(8強)。

雙詹開場第1個發球局就失守，讓對手打出節奏，僅在第7局追回1分，以2-6輸掉首盤。第2盤雙詹大舉反攻，打得對手毫無招架之力，以6-0扳回一城。比賽進入決勝盤，雙詹連丟3局後連追3局，卻在3-3時又連丟3局，最後以2-6、6-3、3-6落敗，止步次輪。

不過詹詠然/詹皓晴姊妹的美網之旅尚未結束，她們的混雙各自都成功晉級第2輪，還有機會締造佳績。

(中時電子報)