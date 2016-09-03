烏茲別克總統逝世 享壽78歲

烏茲別克總統卡立莫夫（IslamKarimov）辭世，享壽78歲。

烏茲別克政府和國會發表聲明表示，烏茲別克總統卡立莫夫（IslamKarimov）當地時間3日辭世，享壽78歲。

卡力莫夫8月27日上午因腦溢血住院，醫生確認他病情危急，過去24小時內病情急劇惡化。烏茲別克政府證實總統逝世，並將於當地時間3日在卡力莫夫的家鄉撒馬爾罕（SAMARKAND）安葬，總理米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）為治喪委員會負責人。

卡力莫夫1990年3月成為烏茲別克蘇聯社會主義共和國總統，1991年烏茲別克宣布獨立，同年當選獨立後的首任總統並連任至今，至今已擔任總統超過25年，極權的他不容許任何反對派聲音，也沒有培養接班人，卡立莫夫逝世後，也代表著烏茲別克將面臨獨立後首度政權轉移，接班人是誰也成為注目的焦點。

(中時電子報)