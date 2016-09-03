美網》激戰3盤 盧彥勳止步男雙次輪
美網男雙次輪，盧彥勳與塞爾維亞提普塞拉維奇搭檔，對戰巴西組合貝魯奇／戴莫林納。盧隊在首盤先下一城，很可惜在隨後兩盤搶7大戰都失利，最後以6-3、6-7(5)、6-7(4)落敗，止步男雙次輪。
盧隊開場氣勢如虹，5-0領先時遭對手連追3局，穩住陣腳後仍以6-3贏得首盤。第2盤開打即成為拉鋸戰，一路戰至6-6，盧隊搶7失利，被逼入決勝盤。決勝盤重演第2盤的戲碼，盧隊6-5時錯失再見破發機會，遭對手逼入搶7後敗北。
盧彥勳男單首輪敗給克羅埃西亞的巨人卡洛維奇，他美網男雙的最佳成績是第3輪，本屆在辛苦遠征里約奧運後，打到第2輪已是相當不錯的成績，也表示他在單雙打都保持著一定的競爭力。
(中時電子報)
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