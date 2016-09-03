壯觀! 美網首度啟用活動式屋頂

下雨不愁!本屆美網首度啟用壯觀的活動屋頂。(美聯社資料照)

美國網球公開賽在2日下了一場雨，耽擱了很多比賽。美網的主賽場亞瑟艾許球場因此首度啟用了斥資1.5億美元(約台幣47.6億)的活動屋頂，將大雨隔絕在外。不過許多選手包括莫瑞、納達爾都表示，這個嗡嗡作響的新屋頂實在太吵了，讓他們很難聽見擊球的聲音。

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開閉中的活動屋頂。(美聯社資料照)

亞瑟艾許球場的外觀。(美聯社資料照)