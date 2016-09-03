低壓帶影響 全台各地降雨機率增
中央氣象局表示，今天由於大低壓帶裡西南風帶來暖濕空氣，全台各地都有出現短暫陣雨或是雷雨的機率，中南部下雨的區域會較多，南部地區甚至有局部豪雨。
氣象局表示，今天天氣與昨天類似，大低壓帶裡西南風帶來暖濕的空氣，全台各地都有出現短暫陣雨或是雷雨的機率，中南部下雨的區域會較多，下雨的時間也較持續，都不排除有局部大雨，南部地區甚至有局部豪雨，請民眾都要留意天氣變化，並注意氣象局所發布的最新天氣訊息及特報。
今天各地最低溫約攝氏25到27度，最高溫約30到32度，沒下雨時還是會感到有些熱，遇到雨勢較大時則會有些涼意。
此外，氣象局提醒民眾，今年編號第12號的颱風南修持續往日本九州前進，對台灣的天氣沒有直接影響，但在南部、東南部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海地區易有長浪發生，前往這些海面活動的朋友要注意安全，另外，預計前往日本的民眾亦要留意此颱風的最新動態及航班資訊。
氣象局指出，3日全台及外島PSI為良好至普通；PM2.5指標為低等級。1050903
(中央社)
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