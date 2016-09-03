文青小旅行》來北海岸做陶藝 石門放風箏耍浪漫

今年9/24、9/25是一年一度的「石門國際風箏節」，歡迎旅人來北海岸放風箏。（圖取自新北市文化局網站）

時序入秋，夏日動輒36度的高溫似乎有緩和趨勢！而此時正好也是旅人出遊好時機！趁著秋高氣爽，搭乘「台灣好行」來趟北海岸「文青之旅」吧！在石門湛藍的天空放起花色繽紛的風箏，和風箏一同追逐夏日浪漫、欣賞富貴角美麗夕陽，或是走訪金山好角新樂園風情小鎮，賞雕刻大師朱銘的《人間》、《太極》，來「筠園」遙想一代歌姬鄧麗君；訪純樸小鎮三芝品嚐當時蕃薯好滋味、再來到「二號文創」賞藝術家創新作、來「山彩八甲柴窯工作室」動手DIY作陶藝，用五感和藝術體會北海岸自然美景、人文、藝術等多元風貌。

●「台灣好行─皇冠北海岸線」吃喝玩樂一次滿足

遊北海岸有更環保、更便利的選擇！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）自2012年推出「台灣好行─皇冠北海岸線」服務，今年再推出6款超值旅遊套票，串聯淺水灣、白沙灣、石門洞、筠園、朱銘美術館、金山老街、野柳地質公園、龜吼漁港、筠園等共14個人氣景點全新包裝，四季各有風情，具備多元特色。

今年結合一卡通電子票卡，加入全新站點語音導覽網站軍提供中文、台語、英文、日文四種語系選擇，要讓喜愛旅遊的民眾乘著「台灣好行」，將北海岸的好山好水、明媚風光、特色美食、人文藝術看透透！究竟「皇冠北海岸」線有哪些好玩的景點呢？能一覽四季不同變化、品藝文采風、嘗特色美食等，滿足玩家的好奇與味蕾，以下為「北觀處」推薦的「文青小旅行」。

●1.金山「朱銘美術館」

昂首大器的的人形舞動四肢，不露表情呈現武者內斂的神情！這是雕刻大師朱銘的《太極》。走訪金山，不妨來「朱銘美術館」一覽大師的藝術結晶。朱銘曾形容，他的藝術生涯如同一棵樹的成長，鄉土是他的根，太極系列是他的「枝幹」，到了人間系列則「開花結果」。

而朱銘美術館就完整呈現大師的創作歷程，寬闊的戶外展場和零距離的展示，是全台絕無僅有。在藝術品和綠地間穿梭，感受人文和大自然運轉交鋒的悸動！用眼去觀察、用心去體會這台灣土生土長的雕刻家對台灣這片土地人間的眷戀。

●2.金山「鄧麗君紀念公園」（筠園）

「甜蜜蜜！你笑得多甜蜜！好象花兒開在春風裡！開在春風裡！」甜美動人的歌聲傳來，這是一代歌姬—鄧麗君膾炙人口的歌曲！即使「小鄧」已離我們而去，然她的歌聲依然感動著我們！位在金寶山的「筠園」，是小鄧的長眠之處，大理石碑、如茵的花圃與藝術石雕環繞。其中以小鄧唱歌神情的金色塑像、用腳輕踩會發出美妙音樂，鑲嵌在地上的巨型琴鍵最具特色。在這裡，每天都有歌迷們來此緬懷小鄧，而在她的生日與忌日當天，在墓碑前放了花海，證明人美心美的「小鄧」永遠活在我們心中。

●3.三芝「二號文創」品養生美食、看胖太太耍Q

依山伴海的三芝，靜坐於古老倉庫下，在黃昏燈光下品茗、喝咖啡，享用自然養生健康美食，為自己旅途累積滿滿元氣！靜下心後，看著在地陶藝家一手打造的陶器，感受火燒溫度，溫暖旅人的心！這是三芝近來有名的文創基地「二號文創」。

以廢棄「米糧肥倉」經文創包裝修建的「二號倉庫」處處充滿藝術人文風情，館內可見藝術家琢磨痕跡。三芝的好山好水融入藝術品中，如藝術家吳仲宗所創作的「胖太太」系列，混圓外型加上瞇瞇眼讓人直呼「卡哇伊」，製作成陶器、繪畫、雕塑及各式文創延伸身品等都有不同的美感，殊不知「胖太太」的靈感是來自藝術家對老婆的愛，吳仲宗笑說：「胖女人有很多，但胖太太是唯一！」除欣賞特色藝術品外，也能在此喝杯香醇咖啡、品嚐「山藥佛跳牆」等養生餐，藉由美食、美學療癒卻旅途的疲憊。

●4.石門「山彩八甲柴窯工作室」動手做陶藝

看到陶器家的藝術品，是否心動了？你也可以發揮你的創意動手DIY喔！位在石門的的「山彩八甲柴窯工作室」至今仍保留最原始的柴窯方式。出身於陶藝世家的窯主許俊翔使用台灣相思木在北海岸石門鄉的八甲窯柴燒連續四日夜，鍛鍊出原礦陶土的色澤變化同時也使自然的落灰溶融為天成的自然釉，每一次窯燒皆是獨一無二的火與土相碰觸，因而許俊翔所製作的陶器在國際比賽中屢獲大獎。

在這裡能欣賞到許俊翔多年來的系列創作，帶有美麗釉色的宋瓷、逗趣的小豬茶杯等，在一邊欣賞陶器時，也能用帶有溫度與美感的陶器茶壺沏壺好茶，和窯主話家常。此外，如和窯主提前預約的話，也能在此自己捏製陶器，讓工作室將旅人精心製作的陶器以柴窯燒好，過幾個月後就是美麗的創作品就完成了！

「風藝術營區」總聚集來自世界各國的風箏好手獻技，讓五彩繽紛、展示多元創意的風箏在蔚藍天空上飄昂。（林宜靜 攝）

●5.石門「風藝術營區」追風箏、享受飛翔感動

位於台灣本島最北端的「富貴角」東南方的「石門風箏公園」是台灣有名的放風箏好所在，結合當地風與海之自然資源、風箏人文特色，可全覽老梅海岸美景。

值得一提的是，石門的「風藝術營區」有專門老師指導你製作風箏，不管是從結構成體、彩繪創作，都能讓你大展長才，而每逢九月時，「風藝術營區」總聚集來自世界各國的風箏好手獻技，讓五彩繽紛、展示多元創意的風箏在蔚藍天空上飄昂，近距離享受飛翔的感動，「石門國際風箏節」因而躍上舞台，旁邊則是老饕們喜愛的富基漁港，踏上富貴角燈塔，一覽北海岸風光，更添心曠神怡的好心情。

「石門國際風箏節」將來到，屆時會有各國大型風箏精彩演出。（圖取自新北市文化局網站）

●搭「台灣好行」玩「寶可夢」賞美景、品美食

「我想，到一個我尚未去過的地方，我就會快樂起來。」法國詩人波特萊爾（Charles Baudelaire, 1821~1867）如是說！緊接著9/24、9/25時正是「新北市北海岸國際風箏節」，到時石門白沙灣必然湧入許多風箏好手共同勁技，在海天一色天空中，漫天飄舞的風箏猶如一幅幅五彩斑斕的畫卷，飛入你我的心田！

搭乘「台灣好行─皇冠北海岸線」不僅在車上以最環保的方式玩時下最夯的「寶可夢」，還能在石門白沙灣能到此創作屬於自己的風箏，在這裡玩累了，還能再乘車至還淺水灣、石門洞、筠園、朱銘美術館、金山老街、野柳地質公園、龜吼漁港共14個人氣景點捕捉「寶可夢」精靈最萌畫面，緊接著又到秋冬泡湯季節、加上明年春天的櫻花盛開，四季各有風情讓人大開眼界！旅行幫助我們找回自己豐富我們生活，現在趕快相揪好友鬥陣行，享受旅行帶來的樂趣與驚喜吧！

(中時電子報)