FBI公布希拉蕊電郵調查報告
美國聯邦調查局（FBI）2日公開民主黨總統候選人希拉蕊電郵的調查報告指出，未有重大發現，希拉蕊的說法大多和先前的都一致，希拉蕊和其部屬似乎不知道或者不關心國務院有關使用電子郵件的規定。
這份58頁的報告指出，FBI無法追查希拉蕊所有電子設備包括手機，因此FBI探員並不清楚希拉蕊的電子郵件是否被駭客攻擊。根據他們所掌握的證物顯示未找到她的電子信箱帳號曾被駭客侵略。
希拉蕊告訴FBI調查人員，為了方便起見開始使用個人服務器及電子郵件帳號收發郵件，並不是要逃避公共記錄。至於機密資料她多是透過口頭或書面報告接收，且是在專門準備的安全地方閱讀或聽報告，並不記得曾經在非保密系統的電子郵件傳輸機密信息。
希拉蕊強調，她從未尋求或得到使用私人服務器的權限，基本上是她的助理幫她設置系統，國務院內也沒有人對此提出疑慮，而且和她互通電郵的人，都知道她用的是私人電郵。
(中時電子報)
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