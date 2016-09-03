周休水氣多 防大雨！北中南11縣市大雨豪雨特報
今天受到低壓帶影響，各地天氣不穩定；中南部地區有陣雨或雷雨，其他各地及澎湖、金門、馬祖也會有短暫陣雨或雷雨，出門記得攜帶雨具。
而氣象局也針對了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市等八縣市發布了大雨特報，南部的台南市、高雄市、屏東縣則是發布豪雨特報，請民眾多加留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。
另外在氣溫方面，預測今天各地低溫約22到27度，高溫則有28到32度，沒有下雨時感覺仍會比較悶熱，但是降雨過後溫度將會明顯下降，溫差較大請民眾留意。
過去2、3天高雄、屏東陸陸續續的短暫雨勢，這型態將會逐漸改變，全台水氣會逐漸增多，但哪裡下雨可能變化幅度很大，每天大概都是晴時多雲偶有短暫陣雨的天氣，未來一周恐怕都是類似的天氣型態。
而中度颱風南修，目前中心位置在北緯28.5度，東經130.6度，即在長崎南方470公里之海面上，以每小時13公里速度，向北北西進行。提醒您如果有到日本旅遊的行程可能要多注意颱風動態了，勢必將會受到影響。
至於在今天空氣品質部分，全台各地及外島地區PSI為良好至普通等級，主要污染物為臭氧。全臺各地及離島地區PM2.5指標為低等級。
(中時電子報)
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