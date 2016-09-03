美網》因雨延賽 莊佳容女雙首輪落敗

莊佳容(右)與搭檔邦達蓮珂。(摘自莊佳容臉書)

因美網下雨延賽，莊佳容/邦達蓮珂的女雙首輪3日才開打，對戰德國女將羅傑斯與英國布洛迪。莊隊首盤就以0-6潰敗，重整旗鼓後第2盤以搶7獲勝，決勝盤又被打至0-5絕境，最後以0-6、7-6(6)、3-6敗陣。

莊佳容美網最佳成績是在2007年與詹詠然聯手殺進決賽，之後次佳的是在2012年與中國大陸女將張帥一起闖進8強。邦達蓮珂在美網女雙的最佳成績只停在第3輪，不過她與自己姊姊組隊拿下了2008年澳網女雙冠軍。

邦達蓮珂1日兩戰，止步女單第3輪與女雙首輪。(美聯社)

邦達蓮珂稍早還打了女單第3輪的比賽，以直落二輸球。不久後又與莊佳容再戰女雙，體力已有些消耗。

(中時電子報)